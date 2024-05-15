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Ankara'da silahlı kavga sonrası kaçan şüpheli yakalandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavga olayından sonra kaçan şüpheli, Çankaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavga olayından sonra kaçan şüpheli, Çankaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde 14 Mayıs günü meydana gelen silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı. Olaydan sonra çalışmalara başlayan jandarma ekipleri gün içerisinde yapmış olduğu operasyonlara 3 şüpheli şahsı yakaladı ve olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgilisi olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki G.Ç. isimli şüphelinin kaçması sonucu Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın Çankaya ilçesi Kahire Caddesi üzerinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT birimlerince saat 01.30 sıralarında icra edilen operasyonla söz konusu şahıs yakalandı. Düzenlenen bu operasyon ile beraber olaya karışan tüm şahıslar olayda kullanılan silahlarla beraber 24 saat geçmeden yakalanmış oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Çankaya Ankara Mamak Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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