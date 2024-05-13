Ankara'da Refüjde Mahsur Kalan Yavru Kedi Hayatını Kediyi Kurtaran Çekici Şoförü Sayesinde Kurtardı

Ankara'da refüjde mahsur kalan yavruyu kediyi fark eden çekici şoförü, aracını durdurup kediyi alarak hayatını kurtardı.

Erkan Uludağ, trafiğin yoğun olduğu Anadolu Bulvarı'nda çekici ile seyir halindeyken refüjde mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Uludağ, ileride aracını durdurup, yürüyerek geri döndü. Refüjde hareketsiz bekleyen kediyi ezilmekten kurtaran Uludağ, daha sonra veterinere götürdü. Uludağ'ın sağlık durumu iyi olan 'Refüj' adını verdiği kediyi sahiplendirmek üzere evine götürdüğü öğrenildi. - ANKARA