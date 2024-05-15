Ankara'da Organize Suç Operasyonu: 4 Kamu Görevlisi Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanığın ifadesinde geçen iddialarla ilgili dört kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı icra edildi ve soruşturma işlemleri titizlikle yürütülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." - ANKARA