Ankara'da motosiklet kazası: Kadın yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Buğra Ü. idaresindeki 06DYR563 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi üzerinde bulunan yaya ışığında karşıya geçmek isteyen Senem K.'yi çarptı. Yaya çarpma sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA