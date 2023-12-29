Ankara'da iş hanı davası: Kiracılar mağdur oldu

Ankara'da bir arsanın 15 yıllık kullanım hakkını alıp iş hanı yapan şahıs hakkında mal sahibi şikayetçi olunca kiracılar mağdur oldu. Arazinin davada boş bir arsa olarak göründüğünü belirten 25 esnaf, dükkanlarını geri kazanmak için dava açmaya hazırlanıyor.

Ankara'nın Eryaman semtinde bir arsaya yap-işlet-devret modeliyle iş hanı inşa edildi. Arsa sahibi ile arsanın 15 yıllık kullanım hakkını alan şahıs arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine arsa sahibi, iş hanının sahibi A.Ü.'ye dava açtı. Davayı arsa sahibinin kazanması sonucunda iş hanındaki 25 esnaf tebligat yapılmadan dükkanlarından çıkarıldı. Sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaflar, kapıların kilitlerinin kırılarak içerideki malzemelerin dışarıya çıkarıldığı bir manzarayla karşılaştı. Alt kiracı olmalarından dolayı haklarının yendiğini belirten esnaf, mağduriyetlerinin arsa sahibi ya da A.Ü. tarafından giderilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan arsanın sahibi ile A.Ü. arasında yapılan sözleşmede iş hanının alt kiracılara verilebileceği yönünde bir madde olduğu da iddia edildi. Arsanın imar planlarında iş yeri ve ticaret merkezi olduğu öğrenildi.

"Tahliye davasında burası boş bir arsa olarak görülmüş"

İş hanında 4 aydır esnaflık yapan veteriner hekim Figen Canpolat, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kendilerine hiçbir şekilde tebligat gelmediğini belirterek, "Malzemelerim hariç en az 200 bin liralık masrafım var. Tahliye davasında burası boş bir arsa olarak görülmüş. Burayı yaptıran şahıs ise kendini savunma imkanı bulamamış" diye konuştu.

"Biz alt kiracıyız, hiçbir günahımız yok"

İş hanının sahibi A.Ü.'nün kendilerine "Biz karşı davayı açtık, ne masraf yaptıysanız ben karşılayacağım" dediğini iddia eden Canpolat, "Şu anda işgalci durumundayız. Biz alt kiracıyız, hiçbir günahımız yok. Arsa sahibinin burasının prim yaptığını görmesinin ardından 15 yıllık yap-işlet-devret modeliyle alınmış bir arsa. Arsası olan konut yapsın diye bir madde varmış. İki ortak bu maddeyi de bildikleri için A.Ü. ile ufak bir anlaşmazlık yüzünden o boşluktan faydalanmışlar. Hiçbir şekilde savunma dinlenmeden tahliye kararı çıkartmışlar" ifadelerini kullandı.

"Siz bizim muhatabımız değilsiniz"

Yılbaşı yaklaştığı için kazançlarının artmasını beklediklerini fakat yaşanan olay ile mağdur olduklarını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Kanun neden alt kiracıyı kollamıyor anlamış değilim. Burası boş bir arsa ise bizi nasıl görmezden geliyorlar. Neden bilir kişi gelip de bir tespit yapmamış anlamış değilim. Uzlaşmaya da gitmemişler. Büyük bir rantın peşinde arsa sahibi. Tebligat verilmedi ve 'Siz bizim muhatabımız değilsiniz' dediler. Daha 40 gün önce de fısıltı şeklinde geliyor esnafları dolaşıyor ve 'Buranın tahliye kararı var, haberiniz var mı' diyorlar."

"Alt kiracı olarak hiçbir şekilde muhatap alınmadık"

İş hanındaki esnaflardan Seyit Yıldız ise, "Yap-işlet-devret modeliyle binanın sahibi olan A.Ü.'nün burayı yaptıktan sonra alt kiracılara verme yetkisi var. Bizlere buraları kiraya verdiler. Biz de burada gece gündüz demeden çalıştık ve işimizin başında olduk. Arsa sahibi ile A.Ü. arasında yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden mağduruz. İki dava arasında bir dava var. Bu süreçten bizim tam bir bilgimiz olmadı. Alt kiracı olarak biz hiçbir şekilde muhatap alınmadık" dedi.

"Hakim kararı verirken burada bir esnaf olduğunu bilmiyor"

Davaya göre söz konusu iş hanının bulunduğu arsanın boş bir arazi olarak görüldüğünü kaydeden Yıldız, "Hakim kararı verirken burada bir esnaf olduğunu bilmiyor. Toprak olarak sadece tahliyesine karar veriliyor. Şu anda bir saçmalığın ortasında kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Öyle bir yerdeyiz ki bu çevrede bir dükkan da yok. Diyorlar ki 'Çıkın' ama nereye çıkacağız. En yakın dükkan 4 kilometre ötemizde. Böyle bir durum ile karşı karşıyayız. Bu işin sonunu bırakmayacağız ve kime gerekiyorsa dava açacağız" ifadesini kullandı.

İş hanındaki esnaflar, dükkanlarını geri kazanmak için dava açmaya hazırlanıyor. - ANKARA