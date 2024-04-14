Ankara'da freni boşalan otobüs uçurum kenarında asılı kaldı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde freni boşalan halk otobüsü, uçurumun kenarında toprak yığınına çarparak asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, faciadan dönüldü.
Alınan bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen özel halk otobüsünün frenleri tutmadı. Şoför, aracın önündeki araçlara çarpmamak için boş araziye doğru sürdü. Otobüsün uçurum kenarında toprak yığınına çarparak asılı kalması faciayı önledi. Yaşanan kazada yaralanan olmadı. - ANKARA