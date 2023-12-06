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Amasya'da İran plakalı tırda 62 düzensiz göçmen yakalandı

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Amasya'da polisin yaptığı yol kontrolünde İran plakalı tırda 62 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Amasya'da polisin yaptığı yol kontrolünde İran plakalı tırda 62 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul yönüne gitmekte olan İran plakalı bir tır Amasya girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmında yaşları 18 ile 30 arasında değişen 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğüne doğru götürülen tırdaki göçmenlerden 3'ü dorseyi kesip yola atladı. Kaçmaya çalışanlar kıskıvrak yakalandı. Tırın İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde göçmenlerin parmak izleri alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Amasya Ağrı İran Güvenlik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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