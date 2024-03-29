Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunup cezaevi firarisi olan şahıs, hırsızlık yapmak için geldiği köyde jandarma ekiplerine kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesinde 4 gün önce iki ayrı evden hırsızlık yapıldı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Şüphelinin ceza infaz kurumu firarisi olduğu, hırsızlık ile çeşitli suçlardan 19 ayrı suç kaydı bulunup 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.K olduğu belirlendi.

Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı R.K (44), Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) takibi sonucu dün akşam tekrar hırsızlık yapmak amacıyla geldiği Suluova ilçesine bağlı Kılıçaslan köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan R.K, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Suluova Amasya Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title