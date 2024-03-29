Amasya'da Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Amasya'da 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunup cezaevi firarisi olan şahıs, hırsızlık yapmak için geldiği köyde jandarma ekiplerine kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesinde 4 gün önce iki ayrı evden hırsızlık yapıldı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Şüphelinin ceza infaz kurumu firarisi olduğu, hırsızlık ile çeşitli suçlardan 19 ayrı suç kaydı bulunup 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.K olduğu belirlendi.

Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı R.K (44), Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) takibi sonucu dün akşam tekrar hırsızlık yapmak amacıyla geldiği Suluova ilçesine bağlı Kılıçaslan köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan R.K, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AMASYA