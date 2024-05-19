Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Amatör Lig Maçında Sahaya Çöp Kovası Atıldı, Futbolcular Birbirine Girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da oynanan bir amatör lig futbol maçında sahaya çöp kovası atıldı ve futbolcular arasında kavga çıktı. Sahalarda istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı.

Amasya'da oynanan bir amatör lig futbol maçında sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi. Sahalarda istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı.

Merzifonspor ile Suluova Sebatspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçının son anlarında saha karıştı. Suluova Sebatspor maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 gol bularak galip geldi.

İlk gol sonrası sevinen futbolcuların üstüne tribünden pet şişeler atıldı. Öfkelenen bir taraftarın tribünden sahaya çöp kovası da fırlattığı görüldü. İkinci golün ardından maçın bitiminde de iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavgalar yine kameralarca kaydedildi. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Futbol Amasya Kavga 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title