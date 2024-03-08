Üye Girişi
Haberler

Alkollü sürücüye pahalı ders

Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol aldıktan sonra otomobiliyle park halindeki otomobile tamponuyla sürten alkollü sürücüye 6 bin 440 TL para cezası ve 6 ay ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol aldıktan sonra otomobiliyle park halindeki otomobile tamponuyla sürten alkollü otomobil sürücüsünün inadı pahalıya patladı. Bin, 2 bin TL masrafı karşılamamakta direnen alkollü sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken 6 ay ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Emek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında Manavgat ırmak kenarında alkol aldıktan sonra 07 ANU 427 plakalı otomobiliyle geri geri çıkmaya çalışan Ömer S., otomobilinin tamponuyla park halindeki 07 L 0566 plakalı otomobile hafif bir şekilde dokunarak boyasının çizilmesine neden oldu.

Otomobilden inen Ömer S., alkolün de etkisiyle park halindeki otomobilde meydana gelen hasarı karşılamayacağını söyleyince diğer otomobilin sahibi olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları kontrolde 1,29 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer S.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygularken sürücü belgesine de 6 aylığına el koydu. Kesilen cezaya sinirlenen sürücü, park halindeki otomobilin sürücüsüne de alkol testi yapılmasını istedi ancak cezaya engel olamadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli? Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli? Resul Emrah Şahan kimdir? CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Erdal Beşikçioğlu kimdir? CHP Ankara- Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title