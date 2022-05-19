Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Haberler

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Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı.

Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı.

Alanya'nın Dere Mahallesi Sussuz mevkiinde sabah saatlerinde yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 200'ü aşkın personel, 30'nun üzerinde arazöz, ilk müdahale aracı ve tanker ile 1 keşif, 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Sarp alanda devam eden yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Edilen bilgilere göre yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Alanya'nın Elikesik Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının büyüme riskine karşı havadan da müdahaleler ile kısa sürede kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

Antalya, Yangın, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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