Akyaka'da ev yangını 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen ev yangınında hasar oluştu. Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen ev yangınında hasar oluştu. Akyaka Mahallesi Sefa Sokak Sefa Sitesinde başlayan yanın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Elektrik kaynaklı ev yangını itfaiye ekipleri tarağından söndürülürken, 2 odalı evin açık mutfak ve yatak odası zarar gördüğü açıklandı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Akyaka Muğla Ula 3. Sayfa Haberler

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