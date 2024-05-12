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Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Kamyonet Yürekleri Ağza Getirdi

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Aksaray'da kamyonete aşırı yüklenen sürücü, tehlikeli bir şekilde karayolunda seyretti. Kamyonetin sola yatık vaziyette seyretmesi kameralara yansıdı.

Aksaray'da kamyonete yüklediği aşırı yükle karayolunda seyreden sürücü yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansırken kamyonet adeta sola yatık vaziyette seyretti.

Olay, Aksaray - Adana Kara yolunun 1. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 MA 1039 plakalı kamyonete büyük çuvallarla yük yükleyen sürücü tek bir iple bağladığı o yükle karayoluna çıktı. Kamyonetin neredeyse 3 katı yük yüklenen kamyoneti seyir halinde gören sürücüler adeta şok geçirdi. Yürekleri ağza getiren kamyonet sürücüsü yükün sol tarafa kaymasına da aldırış etmeden adeta kazaya davetiye çıkarırcasına seyretmeye devam etti. Kameraya yansıyan görüntülerde devrilmesi an meselesi olan kamyonetin de yükle birlikte sol tarafa yattığı görülürken karayolundaki bu tehlikeli taşımacılık herkesi pes dedirtti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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