Akrebin soktuğu görevli hastanelik oldu - Haberler

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Akrebin soktuğu görevli hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akrebin soktuğu görevli hastanelik oldu

Eskişehir'de su saati kontrolü yapan bir görevli, akrep sokması sonucu fenalaşarak hastanelik oldu.

Eskişehir'de su saati kontrolü yapan bir görevli, akrep sokması sonucu fenalaşarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, sayaç okuma görevlisi olarak çalışan Suat K., Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde su saatinin bulunduğu demir kapağı açarken akrep soktu. Ardından fenalaşan Suat K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akrep sokması sonucu zehirlenen Suat K., hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde 24 saat müşahede altında tutulan Suat K., tedavisinin ardından taburcu edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mihalıççık Eskişehir su 3. Sayfa Haberler

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