Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrik akımına kapılan talihsiz işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrik akımına kapılan talihsiz İşçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

Olay, Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir inşaat/betonarme prefabrik fabrikasında elektrikçi olarak çalışan Hakan D. (33), elektrik akımına kapılarak dengesini kaybedip yaklaşık 6 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Yaralı işçi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, sık sık iş kazalarının yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, İnşaat, işçi, OSB, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title