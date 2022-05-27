Ağzına kadar turist dolu minibüs polise yakalandı, araç 15 gün trafikten men edildi - Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fazla yolcu uygulamasından kaçan yolcu minibüsü, trafik ekiplerinden kaçamadı. Trafik ekipleri, kaçan minibüse, uygulamadan kaçmak, güzergah değiştirmek ve fazla yolcudan para cezası uygularken, aracı da 15 gün trafikten men etti. Uygulama boyunca turizm bölgelerinden gelen ve fazla yolcu aldığı belirlenen minibüslere para cezası uygulandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgelerinden gelen minibüslere yönelik fazla yolcu denetimlerine başladı. Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamalarda, fazla yolcu taşımayan minibüsler durdurulmazken, fazla yolcu taşıdığı belirlenen minibüsler ise durdurularak para cezası uygulanıyor.

Denetlenen minibüslerden bazılarının fazla yolcudan dolayı kapıları bile güçlükle açılırken, denetim yapıldığını gören ya da duyan bazı minibüs sürücüleri de ceza yememek için güzergahı dışına çıkarak denetimden kurtulmaya çalıştı. Antbirlik kavşağından Sorgun Bulvarına kaçtığı belirlenen bir minibüs sürücüsü de kestirme yoldan önüne çıkan trafik ekipleri tarafından Çetin Emeç Caddesi girişinde durduruldu. Yusuf Gömeç'in kullandığı 07 J 2354 plakalı minibüsün fazla yolcu bulunması nedeniyle uygulama noktasından kaçtığı ve güzergah değiştirdiği belirlendi. Minibüste bulunan yolcular boşaltılarak, başka bir minibüsle yollarına devam ederken, minibüs sürücüsüne bin 976 TL para cezası uygulandı. Ayrıca minibüs, 15 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa