Ağrı'da silahlı saldırı: 3 kişi kafasından vurularak öldürüldü
3. Sayfa Haberleri
Ağrı'da silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı'da silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde İ.K, karısı Ş.K ve adı öğrenilemeyen çoban pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürüldü. Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edilirken cinayetin nedeni araştırılıyor. 3 kişiyi vurup kaçan şahıs için ise arama çalışmaları devam ediyor. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa