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Ağrı'da silahlı saldırı: 3 kişi kafasından vurularak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da silahlı saldırı: 3 kişi kafasından vurularak öldürüldü

Ağrı'da silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde İ.K, karısı Ş.K ve adı öğrenilemeyen çoban pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürüldü. Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edilirken cinayetin nedeni araştırılıyor. 3 kişiyi vurup kaçan şahıs için ise arama çalışmaları devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eleşkirt Ağrı 3. Sayfa Haberler

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