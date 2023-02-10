Ağrı'da bir kamyon dereye uçtu
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Ağrı'da bir kamyon dereye uçtu Ağrı'da bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Ağrı'da bir kamyon dereye uçtu
AĞRI - Ağrı'da bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Oğlaksu köyü civarında seyir halinde olan kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Yaralı olarak kurtarılan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, kamyon vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa