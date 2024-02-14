Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e Tarihi Eser ve Ruhsatsız Tabanca Satmak İsteyen 2 Şahsa Operasyon

Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e gelerek tarihi eser ve ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahısa jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gelerek tarihi eser ve ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 40 adet gümüş sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet dolu fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR