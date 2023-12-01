Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: 155 Gram Esrar ve 2 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir şahsın evine düzenlenen baskında 155 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen baskında 155 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaşayan S.K.'nın esrar bulundurduğu ve satışını yaptığı yönünde istihbarı bilgi elde etti. Bunun üzerine şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 155 gram esrar, 1 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap), 1 gram kenevir tohumu ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Olayın ardından S.K., gözaltına alınırken, şüpheliye ayrıca iki av tüfeği için 5 bin 728 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR