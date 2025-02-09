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Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

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İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King, Afyonkarahisar'daki AVM'de yeni bir şube açtı. Rize ve İzmir'in ardından zincir restoranın açılışının yine AK Partili ilçe ve gençlik kolları başkanlarının dualarıyla yapılması tartışmalara neden oldu.

Rize ve İzmir'de krize neden olan Burger King açılışının bir benzeri de Afyonkarahisar'da yaşandı. Dinar ilçesindeki İyaş AVM'de geçtiğimiz cuma günü ünlü fast food zinciri Burger King'in yeni bir şubesi açıldı.

AK PARTİLİLER AÇILIŞA KATILDI

Açılışa AK Parti Dinar İlçe Başkanı Av. İbrahim Özgül, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Ahmet Acar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı katıldı.

Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

PROTESTOLARIN ODAĞINDAYDI

Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle çok sayıda kişi tarafından protesto edilen Burger King'in açılışına AK Partili isimlerin katılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken kaydedilen görüntüler de büyük ses getirdi.

Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

"ELLERİMİZİ AÇTIK YALVARIYORUZ, DUALARIMIZI KABUL EYLE"

Görüntülerde AK Partili isimlerin Burger King açılışında "Bu mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimizi açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" şeklinde dua ettikleri görüldü.

Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

BURGER KİNGDEN BİR HAMBURGER YEDİM MİSSSS. SONRA GİTTİM STARBUCKSA BİR KAHVE İÇTİM OHHHH ÜSTÜNE DE BİR COCA COLA OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

:))))))Dua ile israil malı burger king restarant mı açılıyormuş bu ülkede.

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Haber YorumlarıEyüp Yılmaz:

Yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıUmut Yigit:

bune bagnazlik hadsizler

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Açılması önemli değil ki! Girmezsiniz olur biter. Bu arada yeni yeni firmalar kurutulmaya başladı. Fırsat bu fırsat diyerek. Herkes vatandaşın cebindeki 3 kuruşa göz dikmiş. Hic kimse farkında bile değil. AVM lerde binlerce çalışan, 1 ay o mekanlarda çay bile içmeseler, eski usul sefer tası ile yemeğini goturseler, bakın bakalım fiyatlar nereye düşecek. Orada kazandığınız parayı oradaki firmalara bırakıyorsunuz. Ortalama yeme içme yeti yaş durumu 18. Inceleyin bakalım.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu ne abd sevgisiymis ya, hadi boykotu boş verelim, dua ile açılış ne demek, ağlanacak halimize gülüyoruz.

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Haber YorumlarıHanifi Şahin:

Zararı bol olsun inşaAllah

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Netenyahu gelirde dostum Tramp a ses çıkaramayanla dostum Netenyahu diye şapur şupur öperse kimse şaşırmasın Vatandaş olarak bunuda yeriz

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu ne abd İsrail sevgisiymis ya, hadi boykotu boş verelim, dua ile açılış ne demek, ağlanacak halimize gülüyoruz.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Dostum Tramp korkusu CHP ye Gazze mitingine izin verdirmedi Tramp gelmeden hemen önce son nümayiş galata yapıldı perde kapandı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
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