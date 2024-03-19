Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışıp hurdaya dönen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T. idaresindeki 03 PN 886 plakalı motosiklet benzin istasyonundan çıkış yapmak isteyen K.A. yönetimindeki 07 BLT 634 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen motosiklet sürücüsü F.T., ağır yaralandı. Yaralanan sürücüsü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR