Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın çalışması ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahısı Bolvadin'in Nusratlı köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR