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Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesi sonucunda kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın çalışması ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahısı Bolvadin'in Nusratlı köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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