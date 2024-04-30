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Afyonkarahisar'da Kavga Sonucu Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da yaşanan kavgada bir kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri olayın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İddiaya göre, G.B. (34) Güvenevler Mahallesi 2096 Sokak'taki bir rezidansın 12. katındaki ağabeyi S.B, (46) ile arkadaşı B.U'nun görüştüğü iş yerine geldi. G.B, burada henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi S.B'yle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, eline geçirdiği bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı, suç aleti bıçağa da el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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