Afyonkarahisar'da domates serası işçilerini taşıyan servis aracı ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Afyonkarahisar'da bir domates serasında çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile tırın çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e yükselirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir domates serasında çalışan işçileri taşıyan M.Y. yönetimindeki 03 AAS 175 plakalı minibüs, kavşakta S.B.'nin kullandığı 52 K 0626 plakalı tırla çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafiğin durma noktasına geldiği yol, polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR