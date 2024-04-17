Afyonkarahisar'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan M.G., E.S. ve S.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR