Afyonkarahisar'da 842 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 842 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 842 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, Ş.G., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR