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Afyonkarahisar'da 842 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 842 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler, 842 adet uyuşturucu hap buldu ve Ş.G. isimli şahsı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 842 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 842 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, Ş.G., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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