Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' olmak üzere 4 ayrı suç kaydı ile H.Y. (24) isimli şahsın 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ekipler ardından şüpheliyi Çay ilçesi Akkonak köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR