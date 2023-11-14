Afganistanlı maden işçisinin ölümüyle ilgili eşi konuştu

Zonguldak'ta ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Kamergul Maliki, eşinin kaçak madene gittiğinden haberi olmadığını belirtti. Tutuklanan şüphelilerin serbest kalmasından endişe duyan Maliki, aile olarak güvende olmadıklarını ifade etti.

'KAÇAK MADENE GİTTİĞİNDEN HABERİM YOKTU'

Zonguldak'ta ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Kamergul Maliki (37), oğulları yürüme engelli Sayid Mohammad (20), Pir Mohammad (15), işitme engelli Ali Rıza (12), Said Riza Nourtani (2) ve gelini Şaziye Mohammadi (18) ile birlikte 2 odası olan sobalı evde yaşadıklarını belirtti.

Kamergul Maliki, Türkiye'deki oturum izni başvurularının 3 kez reddedildiğini belirterek, "Büyük oğlumun bacağı sakat. Trafik kazası nedeniyle kesildi. Bir oğlum 15 yaşında, diğeri işitme engelli. O yüzden sadece babaları çalışıyordu. Benim kaçak madene gittiğinden haberim yoktu. Bir Afgan arkadaşı bu işi bulmuş. Başka iş bulamamış. 3 haftadır orada çalışıyordu" dedi.

Tutuklanan şüphelilerin serbest kalmasından endişe ettiğini ifade eden Maliki, "Cezasını çekmesini istiyorum. O kadar ani yaşandı ki ne yapacağımı düşünmedim. Ne olacağını Allah bilir, sadece eşim için üzülüyorum" diye konuştu.

Şüpheli yakınlarının kendilerine zarar vermesinden korktuğunu anlatan Maliki, "Polisler 'Korkarsanız bize gelin söyleyin' dediler. Eşimi öldürenler şu an hapisteler ama onların akrabaları gelip bize zarar verirler diye çok korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailenin tek çalışanı olan Nourtani'nin İran'da trafik kazasında bakımsızlıktan bacağını kaybeden büyük oğlu Sayid Mohammad Nourtani ise "Babamın gidişiyle geleceğimizin de gittiğini düşünüyorum" dedi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,