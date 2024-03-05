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Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan dolayı yakalandı. Şahıs tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahsı yakaladı.

Şahıs adli makamlar tarafından tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Siverek Gölbaşı Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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