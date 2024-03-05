Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahsı yakaladı.

Şahıs adli makamlar tarafından tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN