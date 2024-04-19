Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şerif Çelenk (54), idaresindeki 27 VR 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş (Heştıran) köyü yakınlarında taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şerif Çelenk ile otomobilde bulunan Zahide Çelenk (51), yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN