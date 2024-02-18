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Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandığı kaçak kazı ekipmanları da ele geçirildi.

Adıyaman'da, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şahısların kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Adıyaman Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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