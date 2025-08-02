Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana Demirspor'un 20 yaşındaki kalecisi Murat Uğur Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser, dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu.

DÜKKANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Adana Demirspor kulübü de sosyal medya hesabından, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" şeklinde bir taziye mesajı yayınladı.

Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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