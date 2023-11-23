Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Adana'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Operasyonda bonzai, sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen, Mahir B., İbrahim D. ve Mert B.'in ikametlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlar şüpheliler yakalanırken evlerinde, 171 gram bonzai, 13 adet sentetik ecza, 435.23 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, tek palette 8.85 gram esrar, ve 0.87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu. Her üç şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA