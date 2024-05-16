Üye Girişi
Haberler

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun ailesi şüpheli buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun ailesi, cep telefonu ve çantasının bulunmamasından şüpheleniyor. Dayısı, çocuğun arkadaşlarının olaydan sonra kendilerini aramamasının şüpheli olduğunu belirtti.

Adana'da dün girdiği sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, "Muhammet yüzme bilmiyordu. Cep telefonu ve çantası ortada yok. Bu durum bizi çok şüphelendiriyor" dedi

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın sulama kanalına girdikten sonra çıkmadığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti.

Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği Ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu dalgıç polisler kanalda akşam saatlerinde Muhammet'in cansız bedenine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cenazesi teslim alındı

Yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni ailesine teslim edildi. Bu sırada Muhammet'in ailesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde gözyaşlarıyla bekledi.

"Aklımıza bin bir türlü şey geliyor"

Cenazenin teslimi sırasında gazetecilere konuşan Muhammet Şerif Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, "Sınıf arkadaşlarıyla beraber kanala girmişler. Çocuğumuzun kıyafetlerini bulduk ama cep telefonu ve çantasını bulamadık. Her türlü şüphe içerisindeyiz. Acaba arkadaşları bilerek mi attı? Yoksa şaka amaçlı bir şey miydi? Kayıp eşyalar şu an kimin elinde? Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Arkadaşları bizi olaydan sonra hiç aramadı. Bu çok şüphelendiriyor. Birine haber verebilirlerdi. Sudan korkardı ve yüzme bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Muhammet Şerif Aras'ın cenazesinin öğle namazına müteakip Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Adana Olay Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title