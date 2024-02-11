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Adana'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 2 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Feke-Kozan Karayolu baraj köprüsü üzerinde meydana geldi. Meryem E. (41) yönetimindeki 33 NOG 16 plakalı Dacia marka otomobil, köprü üzerinde Mert Can K. idaresindeki 34 BYY 498 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Meryem E. ile diğer araçta bulunan Okan O. (31) yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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