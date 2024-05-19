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Adana'da İnşaat İşçisi Beton Mikserinin Hortumuna Tutunarak Yer Değiştirdi

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Adana'da bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar saniye saniye görüntülendi. İşçi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gideceği yerde indi.

Adana'da bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi gideceği yere beton mikserinin hortumuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü. İşçinin bu anları saniye saniye görüntülendi. İşçi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gideceği yerde indi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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