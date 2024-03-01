Adana'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçinin çalınan traktörü, jandarma ekiplerinin 700 kilometre takibi sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan'da 20 Şubat günü Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ormancılık yapan Harun Kızıl'ın 5 yıldır emek vererek aldığı ve hala taksitlerini ödediği traktörü çalındı. Kızıl, jandarma ekiplerine giderek şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme soncunda jandarma, traktörün 700 kilometre uzaklıkta Düzce'de olduğunu tespit etti. Jandarma, Düzce'ye giderek traktörü bulup sahibine teslim etti. Şüpheli A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

Harun Kızıl, traktörüne kavuştuğu için jandarmaya teşekkür ederek, "Ben orman işi tomruk işi yapıyorum. Traktörümü kredi ile aldım, hala taksitini ödüyordum. Kaç gündür uyku uyumadım. Jandarmamız elinden gelenin fazlasını yaptı tüm aile sevinç içindeyiz. 5 yıllık emeğimiz zayi olmadı. Allah jandarmamızdan, kolluk kuvvetlerimizden razı olsun. Bu hırsızlığı yapanın en ağır cezayı almasını isterim. Benim kaç yıllık emeğim. Kimsenin emeği zayi olmasın. Başkasının emekleri de çalınmasın. Caydırıcı bir ceza almasını isterim" dedi. - ADANA