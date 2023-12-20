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Adana'da Atlı Polisler Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı Yaptı

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Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı düzenledi. Atlı polisler, izinsiz gösteri yapan gruplara anında müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Adana'da atlı polisler, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı ile gruba müdahale hızında şov yaparak etkilerini gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, 10 at ve 16 polis ile kentte izinsiz gösterilere karşı müdahalenin yanı sıra mesire ve yürüyüş alanlarında devriye görevini icra ediyor.

Spor müsabakalarında da çevrede güvenliği görevi yapan atlı birlikler, vatandaşlardan tarafından da yoğun ilgi görüyor. Toplumsal olaylarda caydırıcı güç olarak kullanılan atlı polisler, izinsiz gösteri yapan gruplara anında müdahale ederek çember altına alıp etkisiz hale getiriyor.

Atlı Birlik Grup Amirliğinin yerleşkesinde toplumsal olaylara müdahalenin tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta, ellerindeki çeşitli maddeleri atarak, gösteri yapan gruba atlı polisler müdahale etti. Senaryo gereği sis ve ses bombası atılan alanda atlı polislerin gruba müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı. Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen asayiş devriye köpeği Leon da tatbikatta atlı polislere destek verdi. Grubu çembere alıp dağıtan ekipler, gösteri düzenleyen kişileri gözaltı koridorundan geçirdi. Tatbikatta gerçeğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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