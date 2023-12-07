Üye Girişi
Haberler

Adana'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adana'da asker uğurlama konvoyunda otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine Bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker uğurlama konvoyunda bulunan Tofaş marka 01 ARK 652 plakalı otomobil ile Isuzu marka 33 NIV 47 plakalı midibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde sürücüyle beraber yaralanan toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan Adana Adana Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title