Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası - Haberler

Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası Adana polisi Ocak ayından bu yana 80 kişiye yasaklı köpek nedeniyle 549 bin 613 lira para cezası uyguladı. Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası ADANA - Adana polisi Ocak ayından bu yana 80 kişiye yasaklı köpek nedeniyle 549 bin 613 lira para cezası uyguladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak'ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Saffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kayıt altına alınmayan ve yasak olmasına rağmen beslenen tehlikeli ırk grubundaki 37 köpeğe el koyup, sahiplerine de toplam 549 bin 613 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, bu gruptaki 43 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi. Sahiplerince terk edilen köpekler, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi. Öte yandan, 6 aylık süre zarfında 4 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan, trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk eden 3 sürücüye de idari yaptırım uygulandığı belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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