Adana'da 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Adana'da 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 3 milyon 230 bin kaçak makaron, 202 bin doldurulmuş sigara ve 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana polisi 3 milyon 230 bin kaçak makaron, 202 bin doldurulmuş sigara ve 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis 3 milyon 230 bin kaçak makaron, 202 bin doldurulmuş sigara, 25 kilo kaçak kıyılmış tütün, 25 kilo kaçak nargile tütünü ve 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayların şüphelisi dokuz şahıs gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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