Adana'da 21 ve 11 yıl hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 21 yıl 4 ay ve 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis birçok ilde hırsızlık yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K.'nin ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan L.S.'nin adreslerini belirledi. Polis bu tespit üzerine iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı. Emniyete getirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA