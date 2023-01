ABD'de polis şiddeti halkı sokağa döktü

ABD'nin Tennessee eyaletinde polisler tarafından feci şekilde dövülerek öldürülen Tyre Nichols'un darp edildiği anların görüntülerinin paylaşılmasının ardından birçok şehirde göstericiler sokaklara döküldü. New York'ta bir polis aracı hedef alınırken, 3 kişi gözaltına alındı.

ABD, yine polis şiddetiyle sarsıldı. Geçtiğimiz 7 Ocak'ta Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols'un 5 siyahi polis tarafından dövülerek öldürülmesi ülkede bir kez daha infiale yol açtı. Olaya ilişkin görüntülerin ilk kez kamuoyu ile paylaşılmasının ardından halk, polis şiddetine karşı sokağa çıktı. Siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu Memphis'te protestocular, polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulundu. "Tyre için Adalet" yazılı pankart taşıyan protestocular, ana otoyollardan biri olan I-55 köprüsündeki her iki şeridi de trafiğe kapattı. Boston, Atlanta, Sacramento, Washington DC ve New York da aynı protestolara sahne oldu. New York'taki ünlü Times Meydanındaki bir gösterici üzerine çıktığı polis aracının camlarını tekmeleyerek kırdı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre 3 kişi polis aracına zarar vermekten gözaltına alındı.

Biden'dan "sükunet" çağrısı

Polislerin Nichols'u acımasızca dövdüğü görüntülerin yayınlamasının ardından ülkede geniş çaplı protestolar gerçekleştirilmesini beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden sükunet çağrısında bulundu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kişi gibi ben de Tyre Nichols'un ölümüyle sonuçlanan şiddetin korkunç videosunu görünce öfkelendim ve derinden acı hissettim. Bu, siyahi Amerikalıların her gün yaşadıkları derin korku ve travmanın bir başka acı verici hatırlatıcısıdır. Kalbim, Tyre Nichols'un ailesi, Memphis'teki ve ülkenin dört bir yanındaki bu son derece acı verici kaybın yasını tutan Amerikalılarla birlikte. Bu akşam yayınlanan görüntüler insanları haklı olarak öfkelendirecek. Adalet arayanlar şiddete ve yıkıma başvurmamalıdır. Şiddet asla kabul edilemez, yasa dışı ve yıkıcıdır. Barışçıl protesto çağrısında Nichols'un ailesine katılıyorum" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca taziyelerini sunmak için Tyre Nichols'un annesi RowVaughn Wells ve üvey babası Rodney Wells ile görüştüğünü belirterek, "Çok sevilen bir çocuğu ve genç bir babayı kaybetmenin verdiği kalp kırıklığını ve kederi tarif edecek hiçbir kelime yok. Hiçbir şey Nichols'u ailesine ve Memphis halkına geri getiremez. Ancak Nichols'un oğlu, annesi ve üvey babası dahil tüm ailesi hızlı, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini hak ediyor. Adaleti sistemimizin herkes için adil ve tarafsız, eşit muamele ve haysiyet vaadini yerine getirmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Gerçek ve kalıcı değişim, ancak bunun gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması için harekete geçersek gelecek. Bu nedenle Kongre'yi George Floyd'un adıyla anılan polis yasasını masama göndermeye davet ettim" ifadelerini kullandı.

Harris: "Kongre acilen hareket etmeli ve George Floyd yasasını geçirmelidir"

ABD Başkanı Kamala Harris de polis şiddetine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Tyre Nichols ailesinin yanına gitmeliydi. ABD bir kez daha korumaya ve hizmet etmeye ant içmiş kişiler tarafından vahşice birbirinde koparılan bir çocuk ve babanın yasını tutuyor. Bu gece yayınlanan görüntüler hafızalarımıza sonsuza dek kazınacak ve hiçbir zaman tam olarak kapanmayacak yaralar açacaktır. ABD'de polisin görevi kötüye kullanması ve aşırı güç kullanması sorunu artık sona ermeli. Hesap verebilirlik ve şeffaflık çağrısında Başkan Biden'a katılıyorum. Halkımızda korku değil, güven inşa etmeliyiz. Kongre acilen hareket etmeli ve George Floyd yasasını geçirmelidir. Adalet sistemimizin adının hakkını vermesini sağlamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis memurları Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith'in görevlerine son verildi. - TENNESSEE