ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

ABD'de kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a yükseldi.

ABD'DE CAN KAYBI 89'A YÜKSELDİ

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.

TENNESSEE FELAKETİ YAŞIYOR

En çok kayıp en az 25 can kaybı ile Tennessee'de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti. Mississippi'de liseler ve üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin kış tatilinden dönüşlerini erteledi.

PEK ÇOK EYALETE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.