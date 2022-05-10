600 bin liralık 'tepsi' çalan hırsız yakalandı - Haberler

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600 bin liralık 'tepsi' çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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600 bin liralık 'tepsi' çalan hırsız yakalandı

Eskişehir'de bir simit fırınına ait olan 600 bin lira değerindeki tepsileri çaldığı ve 13 bin liraya hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir simit fırınına ait olan 600 bin lira değerindeki tepsileri çaldığı ve 13 bin liraya hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Mahallesi'ndeki bir simit fırınından piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 200 adet tepsinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli Hamdi K.'yi Ihlamurkent Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli emniyette ki ifadesinde, tepsileri hurdacılık yapan S.C.'ye 13 bin lira karşılığında sattığını belirtti. Ekipler belirtilen S.C.'in iş yerine yaptığı operasyonda tepsileri ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Çankaya, 3. Sayfa, Haberler

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