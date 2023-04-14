Üye Girişi
Haberi Paylaş
3 evin kül olduğu yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

3 evin kül olduğu yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin küle döndüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin küle döndüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan evin sahibi Mehmet Öztürk'ün (42) alkollü olması sebebiyle evi yaktığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve kendi evi ile birlikte 3 evin yangın sonrası kullanılamaz hale getiren Mehmet Öztürk savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Öztürk Kurucaşile Bartın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title