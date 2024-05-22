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17 Milyar TL Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla, 11 ilde bin 218 kişiden 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla, 11 ilde bin 218 kişiden 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Manisa, Sinop, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Siirt, Adana ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "Forex Yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran bir çetenin çökertildiği açıklandı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların telefonlarına uygulama indirterek 'Forex Yatırım ve yüksek kazanç' vaadiyle bin 218 kişiden yaklaşık 17 milyar lira haksız kazanç sağlayan 32 kişi yakalandı. Dolandırıcıların, yüksek getiri vaatleriyle vatandaşları kandırarak büyük miktarlarda paralar topladığı belirlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 65 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına, 425 adet banka hesabına ve 69 adet kripto varlık cüzdanına el konuldu" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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