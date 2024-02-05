Üye Girişi
Haberler

Adana'da aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde 'Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.K. isimli hükümlü, jandarma ekipleri tarafından Yeniköy Mahallesinde yakalandı. Baskında 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde "Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri "hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. isimli şahsın Yeniköy Mahallesinde olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaptı. O.K. baskında yakalanarak jandarmaya götürüldü. Adreste yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kozan Adana Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı? 5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu? 2024 yılında hangi günler resmi tatil olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title