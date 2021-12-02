EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanrıkulu, mesajında, engelli çocukların eşit eğitim görme, oyun hakkı ve yaşam alanlarının buna göre düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Yaşam alanlarının engelli ve engelsiz çocuklar için birlikte düzenlenmesi gerektiğini aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bu koşullar sağlandığında çocuklarda gelişecek empati yeteneği gün gelecek ülkemizdeki engelli hakları açısından ortalama bir eşitliği de sağlayacak. Zira bir şehri engelliye göre dizayn edersek bütün toplum için dizayn etmiş olacağız. Bu nedenle bir okulu, bir sokağı, bir oyun parkını, çocukların olması gereken her yeri engelli çocukları da düşünerek düzenlememiz ve uygun alanlar açmamız gerek. Bu anlamda Çocuk Hakları Derneği, çocukların üstün yararını gözeten çalışmalar yaparken, engelli çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devlet kurumlarından gerekli özeni ve dikkati göstermelerini beklemektedir."

Pandemi döneminde, sağlık ve eğitim hakkına ulaşmada engelli çocukların zorlandığını belirten Tanrıkulu, "İçinde yaşadığımız toplumun, engelli çocuklara karşı daha duyarlı olması gerekmektedir. Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuklarımızın da parklarda, bahçelerde, okullarda ve okul bahçelerinde rahatça yaşamlarını sürdürmeleri ve dolayısıyla eğitim, sağlık ve oyun haklarını kullanabilmeleri için ilgili ve yetkililerden, gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, çocuklar, işsizler ve yoksulların insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmediğini savundu.

Engellilerin, engeli olmayan bireylerden çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Pekcanlı, engellilerin sağlık hizmetlerini almakta zorlandığını iddia etti.

Şehirlerdeki erişilebilirlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bunun çözülmemiş olması, engellilerin kalitesiz ve onlarca sorun barındıran sağlık hizmetine erişimini adeta imkansız kılmaktadır. Birçok hakkın ön koşul niteliğindeki sağlık raporu almak için aylar süren randevu kuyruğu haklardan yararlanmayı ve zamanında tedaviyi engellemektedir. Bizler adil ve demokratik bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü birinci önceliğimizdir. Yalnız değilsiniz sizler de bizleri yalnız bırakmayın."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tercan, mesajında, aktif bir şekilde çalışma hayatı içinde olabilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Engellilerin özür durumuna göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılması gerektiğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimiz için gereken mücadele neyse o mücadeleyi vereceğiz. Çünkü onlar bize Allah'ın emaneti. Hepimizin potansiyel birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, 3 Aralık Dünya Engellier Gününü'nün engelli vatandaşlarımızın önlerine konulan tüm engellerin kaldırıldığı bir gün olması gerektiğini kamuoyunun bilmesi dileğimle. Ülkemizin her yerinde engelli kardeşlerimizin dertlerinin, sıkıntılarının sona ermesi, hayata güler yüzle bakmalarını, umutlarının yeşermesini en kalbi duygularla diliyorum. Engelli kardeşlerimi dua ve muhabbetle selamlıyorum."

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Tokgöz

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı, Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu Sözcüsü ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tokgöz, mesajında, engelliliğin toplumun bireye bakış açısından kaynaklanan sosyolojik bir olgu olduğunu belirtti.

Sosyal devlet anlayışı ve fırsat eşitliği çerçevesinde engelli bireyin kamusal alanda görünürlüğünü artırmak ve sosyal yaşam içinde dezavantajlı bir grup olmalarını engellemenin tek yolunun yaşam haklarını korumak olduğunu aktaran Tokgöz, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin amacı engelli bireylerin, diğer bireylerle herhangi bir ayrım olmaksızın, tüm temel insan hakları ve özgürlüklerinden eksiksiz şekilde ve tam bir eşitliğe uyarak yararlanmasını desteklemek, garanti altına almak ve her insanın doğuştan sahip olduğu onuruna saygıyı daha ileri bir düzeye taşımaktır. Ülkemizde bu sözleşmenin imzalanmasından sonra yasal mevzuatta düzenlemeler ve engelli hakları konusunda farkındalık artmış olmasına rağmen henüz olması gereken seviyede değildir.

Özellikle yaşadığımız pandemide olağanüstü durumlarda, engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli pek çok planlamanın ulusal ve yerel düzeyde hazır olmadığını yaşadığımız olumsuz deneyimler ortaya koymaktadır. Olağan ve olağan üstü durumlarda engelli bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alınacak tedbirler ile yapılacak işlerin planlamasında bu alanda çalışan STK'lar ile işbirliği içinde çalışılmasının önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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